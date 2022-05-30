Системи залпового вогню M142 і M270: наскільки далеко ЗСУ зможуть вражати цілі ворога (карта)

Травень, 30 в 18:45

За допомогою американських систем залпового вогню M142 HIMARS або M270 українські захисники зможуть знищувати командні пункти та лінії постачання ворога без страху, що їм дадуть контрбатарейну відповідь. Невдовзі США можуть передати це озброєння Україні.

Американські РСЗВ відрізняються мобільністю та кількістю ракет, мають багато переваг над російськими Ураганами та Смерчами. Наприклад, для перезаряджання Урагану потрібно від 20 хвилин та від 40 хвилин – для Смерчу. Для перезаряджання обох американських реактивних систем залпового вогню потрібно лише 5 хвилин.

Реактивним системам із США вистачить лише однієї хвилини для готовності до стрілянини:

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дрон фіксує ціль;

надсилає GPS-координати до системи;

установка готова вести вогонь.

Зокрема, M142 або M270 здатні робити щонайменше п’ять залпів на годину. Реальна дистанція для ураження цілей становить понад 70 км.

Військовий експерт з Італії Томас Тейнер назвав, які російські об’єкти можуть стати ціллю для ЗСУ.

До прикладу, нижче на ілюстрації зображено, як далеко українські військові на Херсонщині зможуть вразити цілі ворога. Кола блакитним кольором — це гаубиці М777 зі снарядом М795, а жовтим — радіус дії MLRS з ракетами М31А1.

Проте точно невідомо, які саме ракети отримає українська армія. Експерт переконаний, що у будь-якому разі Збройним силам Росії “стане боляче”.