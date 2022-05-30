Верховна Рада має намір оголосити недовіру омбудсмену Денісовій

Травень, 30 в 20:30

Верховна Рада під час засідання 31 травня має намір оголосити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій. Про це заявила вона сама під час пресконференції у понеділок, 30 травня.

— Мені щойно стало відомо, що… завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженій Верховної Ради з прав людини, – сказала Денісова.

За її інформацією, рішення про звільнення нібито було ухвалено після наради у президента, а нардепам надійшла пропозиція підписати лист про висловлення недовіри омбудсмену. Після цього питання про звільнення має бути розглянуте парламентським комітетом, а потім вже на засіданні ВР.

Сама Денісова заявила, що розцінює таке рішення як втручання у діяльність Офісу омбудсмена, та вважає подібні дії незаконними. Голова правління ГО ZMINA. Центр прав людини Тетяна Печончик зазначає, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Зараз дивляться

У ЗМІ повідомляють, що за процедурою, мають створити слідчу комісію, яка оцінить результати роботи Денісової. Після цих висновків буде ухвалене рішення про її звільнення або залишення на посаді.

У Telegram-каналі PavlovskyNews пишуть, що Офіс президента розглядає кілька кандидатур на посаду омбудсмена. Основним кандидатом називають депутатку Юлію Гришину. Також лунають імена адвоката Олександра Качура та юриста Тараса Тарасенка.

Раніше українські медійники висловили стурбованість та обурення щодо риторики подачі інформації Денісовою про статеві злочини, скоєні рашистами проти українців. Журналісти також направили до омбудсмена прохання скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення чутливої інформації.

Джерело: Українська правда, PavlovskyNews,

Фото: Людмила Денісова