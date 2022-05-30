Май, 30 в 14:58

В Украине не отменяются выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Ее будут получать две категории граждан.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Речь идет о помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (внутренним переселенцам) в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех других лиц.

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На выплату средств имеют право такие категории ВПЛ:

1. Граждане, перемещенные на территории, где ведутся активные боевые действия.

– Это территории окруженные, заблокированные. Это те населенные пункты, где сегодня нет возможности возвращаться и проживать людям, — объяснила Лазебная.

2. Внутренне перемещенные лица, имеющие разрушенное или поврежденное жилье.

– Ни одной категории внутренне перемещенных лиц не отменяются выплаты… Когда мы в марте вводили помощь на проживание ВПЛ, в стране было 14 регионов – 14 территорий подпадало под зону активных боевых действий. Сегодня благодаря нашим ВСУ их меньше… Но принцип остается неизменным: если на территории идут активные боевые действия, ты получаешь помощь на проживание, если у тебя разрушено жилье, ты получаешь помощь на проживание, — объяснила Лазебная.

Она уточнила, что список таких территорий определяет Министерство реинтеграции совместно с Минобороны и военными администрациями.

Сейчас таких регионов в Украине восемь: Днепропетровская (6 общин), Донецкая (66 общин), Запорожская (61 община), Луганская (37 общин), Николаевская (22 общины), Харьковская (51 община), Херсонская (49 общин) и Сумская (8 общин) области.

– Это 300 общин, где люди, которые не могут возвращаться, будут гарантированно получать и дальше эти выплаты. Принцип остается неизменным, – отметила министр.

Лазебная проинформировала, что за апрель-май более 9 млрд грн из госбюджета было направлено на помощь для ВПЛ. Речь идет о более чем 2 млн человек.

Лазебная также напомнила, что параллельно с госпрограммами есть программы ООН по помощи украинским переселенцам.

– Есть люди, которые не могут получить статус ВПЛ. Это люди с деоккупированных территорий, которые никуда не выезжали, люди, которые до сих пор во временно оккупированных, заблокированных местах. Мы для них также предложили решение. В ближайшее время на сайте Минсоцполитики будет размещена заявка, которую они оформят. Мы эти заявки передадим нашим партнерам. И этим людям также придут деньги в размере от 2 до 2,5 тыс. грн в зависимости от агентства ООН, которое помогает нашим гражданам, — подчеркнула Лазебная.

Что касается пенсионеров, которые, спасаясь от полномасштабной войны, уехали за границу, они продолжают получать пенсионные выплаты на банковскую карточку.

Те, кто получал пенсию через почтовое отделение, могут через свой кабинет на портале Пенсионного фонда изменить способ выплаты. В любом случае, пенсия сохранится до момента возвращения человека в Украину.

Недавно Марина Лазебная проинформировала, что с мая отменяются выплаты внутренне перемещенным лицам, которые вернулись домой (и у кого не повреждено жилье).