Травень, 30 в 14:58

В Україні не скасовуються виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Її будуть отримувати дві категорії громадян.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Йдеться про допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (внутрішнім переселенцям) у розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших осіб.

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На виплату коштів мають право такі категорії ВПО:

1. Громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

– Це території оточені, заблоковані. Це ті населені пункти, де сьогодні немає можливості людям повертатися і проживати, – пояснила Лазебна.

2. Внутрішньо переміщені особи, які мають зруйноване чи пошкоджене житло.

– Жодній категорії внутрішньо переміщених осіб не скасовуються виплати… Коли ми в березні запроваджували допомогу на проживання ВПО, в країні було 14 регіонів – 14 територій підпадало під зону активних бойових дій. Сьогодні завдяки нашим ЗСУ їх менше… Але принцип залишається незмінним: якщо на території йдуть активні бойові дії, ти отримуєш допомогу на проживання, якщо в тебе зруйновано житло, ти отримуєш допомогу на проживання, – пояснила Лазебна.

Вона уточнила, що список таких територій визначає Міністерство реінтеграції спільно з Міноборони та військовими адміністраціями.

Зараз таких регіонів в Україні вісім: Дніпропетровська (6 громад), Донецька (66 громад), Запорізька (61 громада), Луганська (37 громад), Миколаївська (22 громади), Харківська (51 громада), Херсонська (49 громад) та Сумська (8 громад) області.

– Це 300 громад, де люди, які не можуть повертатися, будуть гарантовано отримувати і надалі ці виплати. Принцип залишається незмінним, – зазначила міністр.

Лазебна поінформувала, що за квітень-травень понад 9 млрд грн з держбюджету було спрямовано на допомогу для ВПО. Йдеться про більш ніж 2 млн людей.

Лазебна також нагадала, що паралельно з держпрограмами є програми ООН з допомоги українським переселенцям.

– Є люди, які не можуть отримати статус ВПО. Це люди з деокупованих територій, які нікуди не виїжджали, люди, які досі в тимчасово окупованих, заблокованих місцях. Ми для них також запропонували рішення. Найближчим часом на сайті Мінсоцполітики буде розміщена заявка, яку вони оформлять. Ми ці заявки передамо нашим партнерам. І цим людям також прийдуть гроші в розмірі від 2 до 2,5 тис. грн, залежно від агенції ООН, яка допомагає нашим громадянам, – наголосила Лазебна.

Що стосується пенсіонерів, які, рятуючись від повномасштабної війни, виїхали за кордон, вони продовжують отримувати пенсійні виплати на банківську картку.

Ті, хто отримував пенсію через поштове відділення, можуть через свій кабінет на порталі Пенсійного фонду змінити спосіб виплати. В будь-якому випадку пенсія збережеться до моменту повернення людини в Україну.

Нещодавно Марина Лазебна поінформувала, що з травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому (і в кого не пошкоджене житло).