Травень, 31 в 21:28

Більшу частину міста Сєвєродонецьк Луганської області контролюють російські окупанти, проте місто не оточене, і для цього немає передумов.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає, – наголосив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ба більше, через постійні обстріли у місто неможливо доставити гуманітарні вантажі чи евакуювати людей.

Фото: Сергій Гайдай