Почему враг так быстро смог захватить Херсонщину – ответ Данилова

Май, 31 в 20:27

Причина того, почему Херсонскую область так быстро враг смог захватить в первые дни полномасштабного вторжения, выясняют правоохранительные органы Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, у которых есть полномочия заниматься этими вопросами, — отметил Данилов.

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Большую часть Херсонской области враг захватил еще в начале марта. До сих пор ходят слухи о том, почему был разминирован перешеек на админгранице с Крымом.