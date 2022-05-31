Чому ворог так швидко зміг захопити Херсонщину – відповідь Данілова

Травень, 31 в 20:27

Причину того, чому Херсонську область так швидко ворог зміг захопити у перші дні повномасштабного вторгнення, з’ясовують правоохоронні органи України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогодні немає, на превеликий жаль. Але ми обов’язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями, – наголосив Данілов.

Більшу частину Херсонської області ворог захопив ще на початку березня. Досі ходять чутки щодо того, чому було розміновано перешийок на адмінкордоні з Кримом.