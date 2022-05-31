Май, 31 в 13:42

С 31 мая 2022 года на социальной платформе єДопомога, появилась возможность подачи заявки на получение денежной помощи от международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

— С сегодняшнего дня люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе помощь заявку на получение денежной помощи от международных организаций, — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета.

Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека.

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Лазебная отметила, что данные, указываемые в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров.

Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, принимающим решение о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

В середине мая Марина Лазебна анонсировала дополнительные выплаты от международных организаций жителям оккупированных, деоккупированных территорий или территорий, которые находятся в зоне активных боевых действий.