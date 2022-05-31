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Факти / Україна / Суспільство

Президент Словаччини пообіцяла надати Україні САУ Zuzana та порівняла Путіна з Гітлером

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
виступ Чапутової в Раді

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що її країна має намір продовжити постачання зброї до України і незабаром надасть гаубиці Zuzana.

Про це лідерка Словаччини заявила під час виступу у Верховній Раді України, про що повідомив нардеп від партії Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Під час свого виступу Чапутова порівняла Володимира Путіна з Адольфом Гітлером та заявила, що Україна героїчно захищає Європу від Росії.

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Вона підтвердила підтримку Словаччиною вступу України до ЄС якнайшвидше та зазначила, що Словаччина подбає про жінок та дітей із України, які були змушені залишити дім.

Пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 31 травня, розпочалося з виступу президента Словаччини Чапутової.

Факти ICTV розповідали про самохідну артилерійську установку (САУ) Zuzana 2, що перебуває на озброєнні ЗС Словацької Республіки. Якщо ЗСУ отримає ці САУ, то українські воїни зможуть вести вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 метри).

Джерело: Олексій Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко

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