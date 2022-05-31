Женщины могут многое: Зеленская о роли украинок на фронте

Май, 31 в 12:53

У войны есть женское лицо. Очень многие украинки защищают наше государство от российской агрессии. Среди них — 21-летняя Екатерина из Азовстали, прозванная Пташкой из стали благодаря невероятному пению, и бывшая учительница Любовь Плаксюк — первая женщина в Вооруженных силах Украины, возглавившая артиллерийское подразделение.

В интервью ведущим информационного телемарафона Едині новини первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что каждая история об участии наших женщин в войне заслуживает особого внимания и вызывает гордость за украинцев.

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– Эти истории впечатляют до слез. Меня всегда впечатляет до слез, когда я вижу, как погибают наши лучшие люди. Это не только женщины. Просто когда ты видишь самых сознательных и добрых людей, положивших свою жизнь, наступает отчаяние. Гибнут лучшие – это самое худшее, что может происходить на войне. Я всегда во время разговора с иностранными СМИ рассказываю о наших женщинах. Кстати, они сами спрашивают. Польское издание меня спросило: вы знаете, мы заметили, что украинские женщины, которые к нам приехали, совсем другие, они не беженки. Они активны, хотят работать. Даже когда им тяжело, они начинают волонтерить. Как это произошло? Потому что все украинские женщины – они такие.

Зеленская отметила, что сейчас треть состава Вооруженных сил Украины – это женщины. По ее мнению, украинки могут сделать так же много, как и мужчины.