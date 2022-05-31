Жінки можуть багато: Зеленська про роль українок на фронті

Травень, 31 в 12:53

У війни є жіноче обличчя. Дуже багато українок захищають нашу державу від російської агресії. Серед них – 21-річна Катерина з Азовсталі, яку прозвали Пташкою зі сталі через її неймовірний спів, та колишня вчителька Любов Плаксюк – перша жінка у Збройних силах України, яка очолила артилерійський підрозділ.

В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини перша леді України Олена Зеленська розповіла, що кожна історія про участь наших жінок у війні заслуговує на окрему увагу та викликає гордість за українців.

Зараз дивляться

– Ці історії вражають до сліз. Мене завжди вражає до сліз, коли я бачу, як гинуть наші найкращі люди. Це не тільки жінки. Просто коли ти бачиш найсвідоміших і найдобріших людей, які поклали своє життя, наступає розпач. Гинуть найкращі – це найгірше, що може відбуватися на війні. Я завжди під час розмови з іноземними ЗМІ розповідаю про наших жінок. До речі, вони самі питають. Польське видання мене запитало: ви знаєте, ми помітили, що українські жінки, які до нас приїхали, – зовсім інші, вони не біженки. Вони активні, хочуть працювати. Навіть коли їм важко, то вони починають волонтерити. Як так сталося? Тому що всі українські жінки – вони такі.

Зеленська зазначила, що зараз третина складу Збройних сил України – це жінки. На її думку, українки можуть зробити так само багато, як і чоловіки.