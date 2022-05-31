Появились уникальные кадры прорыва украинских Ми-8 на Азовсталь

Май, 31 в 15:35

Центр стратегических коммуникаций обнародовал уникальные кадры прорыва украинских вертолетов на завод Азовсталь в Мариуполе.

В целом украинские пилоты, несмотря на сверхсложные условия, совершили семь рейсов, чтобы передать бойцам еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы.

Отмечается, что во время одного из рейсов на Азовсталь было доставлено более 70 бойцов, которые усилили украинский гарнизон.

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— К защитникам Азовстали летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты. Всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка, – рассказали в СтратКоме.

Из семи рейсов пять завершились без потерь. Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.

Украинские защитники более 80 дней удерживали оборону Мариуполя. 16 мая началась эвакуация украинских защитников из заблокированного российскими захватчиками меткомбината Азовсталь, длившаяся несколько дней.

Источник: Центр стратегических коммуникаций