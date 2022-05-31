Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Появились уникальные кадры прорыва украинских Ми-8 на Азовсталь

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Появились уникальные кадры прорыва украинских Ми-8 на Азовсталь

Центр стратегических коммуникаций обнародовал уникальные кадры прорыва украинских вертолетов на завод Азовсталь в Мариуполе.

В целом украинские пилоты, несмотря на сверхсложные условия, совершили семь рейсов, чтобы передать бойцам еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы.

Отмечается, что во время одного из рейсов на Азовсталь было доставлено более 70 бойцов, которые усилили украинский гарнизон.

Сейчас смотрят

— К защитникам Азовстали летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.

Всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка, – рассказали в СтратКоме.

Из семи рейсов пять завершились без потерь. Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.

Украинские защитники более 80 дней удерживали оборону Мариуполя. 16 мая началась эвакуация украинских защитников из заблокированного российскими захватчиками меткомбината Азовсталь, длившаяся несколько дней.

Читайте
Вам есть в чем покаяться? – Нет: пропагандисты РФ пытались спровоцировать бойца Азова

Источник: Центр стратегических коммуникаций

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка