Май, 29 в 18:59

Российские пропагандисты безуспешно пытались спровоцировать и скомпрометировать пленного бойца полка Азов Владислава Дутчака.

Об этом Telegram сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Украинец Владислав Дутчак на псевдо Доцент, которого эвакуировали вместе с другими военнослужащими гарнизона Мариуполя, уверенно ответил на провокационные вопросы пропагандиста РФ.

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В частности, он опроверг причастность Азова к массовым захоронениям в Мариуполе. Он подчеркнул, что “этого не может быть”.

Пропагандист спросил защитника Мариуполя, кто для него жители “ЛДНР”, на что Дудчак ответил, что это “украинцы, которые ошибаются в своих взглядах”. Однако выразил надежду, что в будущем с ними удастся найти общий язык.

— Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие же, как мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь на то, что мои дети и их дети найдут общий язык, — сказал Дутчак.

Младший сержант полка Азов отметил, что непосредственно в боевых действиях участия в войне не принимал, ведь отвечает за гуманитарное направление развития полка Азов. Дутчак читал лекции личному составу по военной истории мира и Украины. По его словам, он приучал военнослужащих к критическому мышлению.

Украинские защитники более 80 дней удерживали оборону Мариуполя. 16 мая началась эвакуация украинских защитников из заблокированного российскими захватчиками меткомбината Азовсталь, длившаяся несколько дней.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности