Июнь, 01 в 18:27

Государственная миграционная служба упростила порядок выдачи, продления и замены паспортов для детей. Об этом сообщила заместительница министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

— Каждый ребенок имеет возможность пересекать государственную границу в обоих направлениях на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, а также на основании паспорта для выезда за границу его родителей или законных представителей, в который внесена информация об этом ребенке, — сказала Павличенко.

Она подчеркнула, что родители или законные представители ребенка получили возможность сформировать и использовать электронный паспорт для выезда за границу для детей в возрасте до 14 лет.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что будут контролировать законность пересечения границы детьми.

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В МВД добавили, что с начала полномасштабной войны пограничники отказали в выезде 135 украинским детям — в частности, из-за отсутствия поручения родителей, недействительных документов или их отсутствия.

В период действия военного положения выезд детей до 16 лет возможен в сопровождении родителя, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением. Соответствующий документ должен быть заверен органом опеки.

Выезд возможен без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства рождения ребенка (в случае отсутствия паспорта).