Червень, 01 в 18:27

Державна міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

— Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину, – сказала Павліченко.

Вона наголосила, що наразі батьки чи законні представники дитини отримали можливість сформувати та використовувати електронний паспорт для виїзду за кордон для дітей віком до 14 років.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що контролюватимуть законність перетину кордону дітьми.

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У МВС додали, що від початку повномасштабної війни прикордонники відмовили у виїзді 135 українським дітям — зокрема через відсутність доручення батьків, недійсні документи або їхню відсутність.

У період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою. Відповідний документ має бути завірений органом опіки.

Виїзд можливий без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності паспорта).