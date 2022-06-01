Главарь “ДНР” Пушилин получил ранение
В оккупированном Лимане Донецкой области получил ранение главарь “ДНР” Денис Пушилин.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
— Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен, – отметил Андрусив.
Никаких подробностей по поводу ранения главаря “ДНР” пока нет.
Что известно о Денисе Пушилине
Денис Пушилин – коллаборант, который в 2018 году стал предводителем боевиков “ДНР”.
Пушилин родился в Макеевке Донецкой области. В 1999-2000 годах проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины. Предатель пытался учиться в Донбасской академии строительства и архитектуры на факультете экономики, маркетинга и менеджмента, но мозг коллаборанта той нагрузки не выдержал, и потому диплом он так и не получил.
Затем он долгое время являлся активным участником финансовой пирамиды МММ.
В 2014 году Пушилин понял, что российская власть ищет коллаборантов и маргиналов, чтобы формировать так называемую власть в “ДНР”.
В 2018 году возглавил боевиков “ДНР”, после того как его предшественника Захарченко взорвали.