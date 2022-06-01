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Факты / Украина / Общество

Главарь “ДНР” Пушилин получил ранение

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
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Главарь “ДНР” Пушилин получил ранение

В оккупированном Лимане Донецкой области получил ранение главарь “ДНР” Денис Пушилин.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

— Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен, – отметил Андрусив.

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Никаких подробностей по поводу ранения главаря “ДНР” пока нет.

Что известно о Денисе Пушилине

Денис Пушилин – коллаборант, который в 2018 году стал предводителем боевиков “ДНР”.

Пушилин родился в Макеевке Донецкой области. В 1999-2000 годах проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины. Предатель пытался учиться в Донбасской академии строительства и архитектуры на факультете экономики, маркетинга и менеджмента, но мозг коллаборанта той нагрузки не выдержал, и потому диплом он так и не получил.

Затем он долгое время являлся активным участником финансовой пирамиды МММ.

В 2014 году Пушилин понял, что российская власть ищет коллаборантов и маргиналов, чтобы формировать так называемую власть в “ДНР”.

В 2018 году возглавил боевиков “ДНР”, после того как его предшественника Захарченко взорвали.

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