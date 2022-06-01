Ватажок “ДНР” Пушилін отримав поранення
В окупованому Лимані Донецької області отримав поранення ватажок”ДНР” Денис Пушилін.
Про це повідомив радник голови МВС України Віктор Андрусів.
– Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений, – зазначив Андрусів.
Жодних подробиць щодо поранення ватажка “ДНР” поки немає.
Що відомо про Дениса Пушиліна
Денис Пушилін – колаборант, який у 2018 році став ватажком бойовиків “ДНР”.
Пушилін народився у Макіївці на Донеччині. У 1999–2000 роках проходив службу в рядах Національної гвардії України. Зрадник звичайно намагався навчатися у Донбаській академії будівництва та архітектури на факультеті економіки, маркетингу і менеджменту, але мозок колаборанта того навантаження не витримав, і тому диплом він так і не отримав.
Потім він довгий час був активним учасником фінансової піраміди МММ.
У 2014 році Пушилін зрозумів, що російська влада шукає колаборантів та маргіналів, щоб формувати так звану владу у “ДНР”.
У 2018 році очолив бойовиків “ДНР”, після того, як його попередника Захарченка підірвали.