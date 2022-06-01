Червень, 01 в 16:56

В окупованому Лимані Донецької області отримав поранення ватажок”ДНР” Денис Пушилін.

Про це повідомив радник голови МВС України Віктор Андрусів.

– Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений, – зазначив Андрусів.

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Жодних подробиць щодо поранення ватажка “ДНР” поки немає.

Що відомо про Дениса Пушиліна

Денис Пушилін – колаборант, який у 2018 році став ватажком бойовиків “ДНР”.

Пушилін народився у Макіївці на Донеччині. У 1999–2000 роках проходив службу в рядах Національної гвардії України. Зрадник звичайно намагався навчатися у Донбаській академії будівництва та архітектури на факультеті економіки, маркетингу і менеджменту, але мозок колаборанта того навантаження не витримав, і тому диплом він так і не отримав.

Потім він довгий час був активним учасником фінансової піраміди МММ.

У 2014 році Пушилін зрозумів, що російська влада шукає колаборантів та маргіналів, щоб формувати так звану владу у “ДНР”.

У 2018 році очолив бойовиків “ДНР”, після того, як його попередника Захарченка підірвали.