Заместитель главы Минобороны Украины назвала слабые места российской армии

Июнь, 01 в 12:54

Российская армия боится уличных боев с Вооруженными силами Украины из-за значительных расходов и проигрышей. По этой причине захватчики уничтожают населенные пункты полностью, чтобы получить возможность захватить украинские города без социальной инфраструктуры.

В эфире информационного телемарафона Едині новини заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска не смогут быстро реализовать свои намерения, потому что ВСУ оказывают значительное сопротивление врагу.

Сейчас смотрят

– Борьба ожесточенная, потому что враг сильный. РФ преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но ВСУ очень мощно физически уничтожают российских военных и технику, — отметила заместитель главы Минобороны.

В настоящее время российские войска предпринимают попытки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это намерение, которое хотел осуществить президент страны-агрессора Владимир Путин в течение восьми лет.

— Они пытаются окружить украинские войска, чтобы шантажировать и выходить с определенной позицией на переговоры, — считает она.

Второй важный момент – российская армия не жалеет своего личного состава, поэтому страна-агрессор пытается пополнить резервы техники с помощью усиленного режима работы на своем производстве. На некоторых заводах, производящих оружие, сотрудники работают в несколько смен.

Сейчас ситуация в Луганской области значительно усложнилась, поскольку российская армия контролирует около 70% Северодонецка. Однако часть Вооруженных сил Украины отошла на заранее подготовленные и более выгодные позиции.