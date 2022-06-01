Заступниця глави Міноборони України назвала слабкі місця російської армії

Червень, 01 в 12:54

Російська армія боїться вуличних боїв зі Збройними силами України через значні витрати та програші. З цієї причини загарбники знищують населені пункти повністю, щоб отримати можливість захопити українські міста без соціальної інфраструктури.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська не зможуть швидко реалізувати свої наміри, тому що ЗСУ чинять значний опір ворогу.

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– Боротьба запекла, тому що ворог сильний. РФ переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки, але ЗСУ дуже потужно фізично знищують російських військових та техніку, – зазначила заступниця глави Міноборони.

Наразі російські війська роблять спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це намір, який хотів здійснити президент країни-агресора Володимир Путін протягом восьми років.

– Вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати та виходити з певною позицією на переговори, – вважає вона.

Другий важливий момент – російська армія не шкодує свій особовий склад, тому країна-агресор намагається поповнити резерви техніки за допомогою посиленого режиму роботи на своєму виробництві. На деяких заводах, які створюють зброю, співробітники працюють у декілька змін.

Наразі ситуація у Луганській області значно ускладнилась, оскільки російська армія контролює близько 70% Сєвєродонецька. Проте частина Збройних сил України відійшла на заздалегідь підготовані та вигідніші позиції.