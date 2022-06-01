Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Заступниця глави Міноборони України назвала слабкі місця російської армії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Заступниця глави Міноборони України назвала слабкі місця російської армії
Фото: Міноборони

Російська армія боїться вуличних боїв зі Збройними силами України через значні витрати та програші. З цієї причини загарбники знищують населені пункти повністю, щоб отримати можливість захопити українські міста без соціальної інфраструктури.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська не зможуть швидко реалізувати свої наміри, тому що ЗСУ чинять значний опір ворогу.

Зараз дивляться

– Боротьба запекла, тому що ворог сильний. РФ переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки, але ЗСУ дуже потужно фізично знищують російських військових та техніку, – зазначила заступниця глави Міноборони.

Наразі російські війська роблять спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це намір, який хотів здійснити президент країни-агресора Володимир Путін протягом восьми років.

– Вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати та виходити з певною позицією на переговори, – вважає вона.

Другий важливий момент – російська армія не шкодує свій особовий склад, тому країна-агресор намагається поповнити резерви техніки за допомогою посиленого режиму роботи на своєму виробництві. На деяких заводах, які створюють зброю, співробітники працюють у декілька змін.

Наразі ситуація у Луганській області значно ускладнилась, оскільки російська армія контролює близько 70% Сєвєродонецька. Проте частина Збройних сил України відійшла на заздалегідь підготовані та вигідніші позиції.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка