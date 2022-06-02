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Факты / Украина

На Львовщине и Киевщине прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух_чорний дим

В Киевской и Львовской областях сообщают о мощных взрывах.

Перед этим в двух областях Украины объявлялась воздушная тревога.

В социальных сетях сообщалось, что вражеские ракеты пролетали по территории Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

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Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил взрывы во Львовской области.

— На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше, — написал он.

Незадолго до этого появилось видео пуска российских ракет с моря. Пока неизвестно, связаны ли взрывы и указанные пуски ракет.

Ранее Вооруженные силы Украины предупреждали о нераспространении информации о нанесенных Россией ударах, ведь это может служить информацией для корректировки вражеских ударов.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боев на территории Украины.

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Источник: Максим Козицкий

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