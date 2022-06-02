На Львовщине и Киевщине прогремели взрывы
В Киевской и Львовской областях сообщают о мощных взрывах.
Перед этим в двух областях Украины объявлялась воздушная тревога.
В социальных сетях сообщалось, что вражеские ракеты пролетали по территории Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил взрывы во Львовской области.
— На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше, — написал он.
Незадолго до этого появилось видео пуска российских ракет с моря. Пока неизвестно, связаны ли взрывы и указанные пуски ракет.
Ранее Вооруженные силы Украины предупреждали о нераспространении информации о нанесенных Россией ударах, ведь это может служить информацией для корректировки вражеских ударов.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боев на территории Украины.
Источник: Максим Козицкий