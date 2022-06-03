Июнь, 03 в 14:01

Найти работу в условиях войны — дело нелегкое, однако вполне реальное. С началом полномасштабной войны в Украине многие украинцы потеряли работу, поэтому тема поиска нового способа заработка как никогда актуальна.

Как в Украине найти работу во время военного положения и какие вакансии самые актуальные — узнавали Факты ICTV.

Какие вакансии пользуются наибольшим спросом

Накануне полномасштабной войны рынок труда в Украине показывал органический рост. Прогнозный годовой рост рынка труда составил 1,3%-2,4%.

Сейчас смотрят

Однако война изменила все. Руководитель направления аналитики в robota.ua Иван Ромашов отмечает, что среднее количество актуальных вакансий для поиска robota.ua до 24 февраля составляло около 100 тыс. в день, количество новых резюме, созданных пользователями, было на уровне 25 тыс. — 30 тыс./день, количество отправленных резюме – на уровне 80 тыс./день.

— 24 февраля можно смело называть черным лебедем на рынке труда Украины. За семь дней войны произошли глубинные процессы трансформации. Количество вакансий сократилось на 45%, количество новых резюме – на 51%, количество отправленных резюме сократилось на 39%, — замечает Ромашов.

Начиная со второй недели рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров.

В первую очередь, это касается предприятий отраслей, которые обеспечивают элементарные ежедневные потребности населения — торговля продуктами, фармацевтика, перевозка различного груза, людей, гуманитарной помощи, и тому подобное.

Самые востребованные профессий на сегодня:

продавец;

кассир;

водитель;

рабочие специальности (пекари, мастера, грузчики, токари и т. п);

медицинский и аптечный персонал.

Что по зарплате

По мнению экспертов, в ближайшее время работодатели не смогут поднимать заработную плату. В первую очередь, на это влияют – необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война.

Единственная специальность, у представителей которой выросла заработная плата, — это водители, рост составляет 25-60%, по сравнению с довоенным периодом.

В общем, сегодня зарплаты предлагают на 10% меньше, чем раньше. Средняя зарплата — 14 тыс. грн.

По имеющимся данным аналитиков сайта robota.ua, значительная доля компаний рассчитались со своими сотрудниками по заработной плате за февраль, есть определенный процент компаний, особенно из IT-сектора, которые выплатили заработную плату работникам на месяц вперед.

— Заработные платы в целом по рынку остались без значительных изменений. Среди всех специальностей можно выделить только водителей. Им предлагают на 25%-60% больше, чем в довоенный период в связи с их острой нехваткой. Максимальные цифры, которые мы видели с заработных плат водителей на сегодня, – это 30-37 тыс. грн в месяц, хотя до этого потолком была цифра 25-27 тыс. грн. Другие специальности не имеют значительных изменений в оплате труда, — говорит Ромашов.

Как найти работу в Украине

Прежде всего, вам необходимо трезво проанализировать ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Если вы находитесь в относительно безопасном регионе, первое, что нужно сделать — встать на учет в Центре занятости. Тем более, сделать это можно онлайн, через портал Дія.

Однако, сейчас в Государственном центре занятости всплеска безработицы пока не фиксируют. С начала полномасштабных боевых действий на учет стали более 56 тыс. украинцев. Две трети — это женщины, и большинство из них переселенцы.

Украинцам, вставшим на учет, государство выплачивает, как и раньше, пособие по безработице. Средний показатель такой помощи в Украине — 4 600 грн.

Если же становиться на учет по безработице желания нет, можно воспользоваться различными сайтами и Telegram-каналами.

Платформы для поиска работы:

Telegram-каналы для поиска работы:

Немаловажно понимать — хотите вы работать онлайн или офлайн. Конечно, если вы находитесь вдали от дома — удаленная работа подойдет вам лучше всего.

Если же в вашем городе относительно безопасно и вы имеете возможность работать офлайн — ищите подходящие вакансии.

Конечно, немаловажным является составление резюме. Несмотря на то, будете работать вы удаленно или нет, работодатель должен понимать, кого принимает на работу.

Помните, что из-за отсутствия прямого контакта с работодателем на собеседовании, менеджеры по персоналу более детально изучают содержательность вашего резюме.

Что будет с рынком труда в Украине

По оценке НБУ, украинская экономика сократилась вдвое из-за войны. Рынок труда очень коррелирует с ВВП.

На данном этапе работают секторы экономики, которые обеспечивают базовые потребности граждан – электроэнергия и отопление, логистика, медицина, госсектор, производство и продажа товаров повседневного спроса на тех территориях, где не ведутся боевые действия.

Дальнейшие перспективы рынка труда Украины зависят полностью от ситуации, которая сложится в ближайшем будущем.