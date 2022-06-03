Поиск работы во время войны: где искать, какие вакансии и какая зарплата
Найти работу в условиях войны — дело нелегкое, однако вполне реальное. С началом полномасштабной войны в Украине многие украинцы потеряли работу, поэтому тема поиска нового способа заработка как никогда актуальна.
Как в Украине найти работу во время военного положения и какие вакансии самые актуальные — узнавали Факты ICTV.
Какие вакансии пользуются наибольшим спросом
Накануне полномасштабной войны рынок труда в Украине показывал органический рост. Прогнозный годовой рост рынка труда составил 1,3%-2,4%.
Однако война изменила все. Руководитель направления аналитики в robota.ua Иван Ромашов отмечает, что среднее количество актуальных вакансий для поиска robota.ua до 24 февраля составляло около 100 тыс. в день, количество новых резюме, созданных пользователями, было на уровне 25 тыс. — 30 тыс./день, количество отправленных резюме – на уровне 80 тыс./день.
— 24 февраля можно смело называть черным лебедем на рынке труда Украины. За семь дней войны произошли глубинные процессы трансформации. Количество вакансий сократилось на 45%, количество новых резюме – на 51%, количество отправленных резюме сократилось на 39%, — замечает Ромашов.
Начиная со второй недели рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров.
В первую очередь, это касается предприятий отраслей, которые обеспечивают элементарные ежедневные потребности населения — торговля продуктами, фармацевтика, перевозка различного груза, людей, гуманитарной помощи, и тому подобное.
Самые востребованные профессий на сегодня:
- продавец;
- кассир;
- водитель;
- рабочие специальности (пекари, мастера, грузчики, токари и т. п);
- медицинский и аптечный персонал.
Что по зарплате
По мнению экспертов, в ближайшее время работодатели не смогут поднимать заработную плату. В первую очередь, на это влияют – необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война.
Единственная специальность, у представителей которой выросла заработная плата, — это водители, рост составляет 25-60%, по сравнению с довоенным периодом.
В общем, сегодня зарплаты предлагают на 10% меньше, чем раньше. Средняя зарплата — 14 тыс. грн.
По имеющимся данным аналитиков сайта robota.ua, значительная доля компаний рассчитались со своими сотрудниками по заработной плате за февраль, есть определенный процент компаний, особенно из IT-сектора, которые выплатили заработную плату работникам на месяц вперед.
— Заработные платы в целом по рынку остались без значительных изменений. Среди всех специальностей можно выделить только водителей. Им предлагают на 25%-60% больше, чем в довоенный период в связи с их острой нехваткой.
Максимальные цифры, которые мы видели с заработных плат водителей на сегодня, – это 30-37 тыс. грн в месяц, хотя до этого потолком была цифра 25-27 тыс. грн. Другие специальности не имеют значительных изменений в оплате труда, — говорит Ромашов.
Как найти работу в Украине
Прежде всего, вам необходимо трезво проанализировать ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Если вы находитесь в относительно безопасном регионе, первое, что нужно сделать — встать на учет в Центре занятости. Тем более, сделать это можно онлайн, через портал Дія.
Однако, сейчас в Государственном центре занятости всплеска безработицы пока не фиксируют. С начала полномасштабных боевых действий на учет стали более 56 тыс. украинцев. Две трети — это женщины, и большинство из них переселенцы.
Украинцам, вставшим на учет, государство выплачивает, как и раньше, пособие по безработице. Средний показатель такой помощи в Украине — 4 600 грн.
Если же становиться на учет по безработице желания нет, можно воспользоваться различными сайтами и Telegram-каналами.
Платформы для поиска работы:
- Work.Ua — один из самых популярных сайтов для поиска работы;
- grc.ua — здесь ежедневно публикуют сотни вакансий;
- Robota.ua — добавился раздел Вакансии для победы;
- Jooble — работа по разным графикам и сферам, около 80 тыс. вакансий;
- Jobs.Dou — вакансии IT-компаний;
- Jobs for Ukraine — академические, научные, художественные, профессиональные, другие рабочие вакансии;
- Upwork — вакансии для фрилансеров;
- Fiverr — для специалистов по творческим направлениям, фрилансеров.
Telegram-каналы для поиска работы:
- Работа сейчас: Украина — работа для всех специальностей и сфер;
- Goodjob — вакансии в Украине и за рубежом, языковые курсы и тому подобное;
- Крезюме Вакансии — творческие вакансии, волонтерские предложения;
- Happy Monday — вакансии, рекомендации;
- Zaichenko team — вакансии для журналистов, по дизайну, маркетингу, IT;
- UaJobNow — трудоустройство в Украине, Европе и дистанционно;
- Remote Job — англоязычный канал с вакансиями в сфере дизайна, продаж;
- Lobby X — рабочие и волонтерские возможности в Украине.
Немаловажно понимать — хотите вы работать онлайн или офлайн. Конечно, если вы находитесь вдали от дома — удаленная работа подойдет вам лучше всего.
Если же в вашем городе относительно безопасно и вы имеете возможность работать офлайн — ищите подходящие вакансии.
Конечно, немаловажным является составление резюме. Несмотря на то, будете работать вы удаленно или нет, работодатель должен понимать, кого принимает на работу.
Помните, что из-за отсутствия прямого контакта с работодателем на собеседовании, менеджеры по персоналу более детально изучают содержательность вашего резюме.
Что будет с рынком труда в Украине
По оценке НБУ, украинская экономика сократилась вдвое из-за войны. Рынок труда очень коррелирует с ВВП.
На данном этапе работают секторы экономики, которые обеспечивают базовые потребности граждан – электроэнергия и отопление, логистика, медицина, госсектор, производство и продажа товаров повседневного спроса на тех территориях, где не ведутся боевые действия.
Дальнейшие перспективы рынка труда Украины зависят полностью от ситуации, которая сложится в ближайшем будущем.
— Сейчас и бизнес, и население находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, еще есть финансовый запас прочности для того, чтобы продержаться месяц – два, с другой стороны – неопределенность, которую рождает война, пугает и ужасает. Каждый задает вопрос, что будет с моей компанией, где мне взять денег и за что оплатить еду, одежду, коммунальные услуги, — говорит Ромашов.