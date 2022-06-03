Червень, 03 в 14:01

Знайти роботу в умовах війни – справа нелегка, проте цілком реальна. З початком повномасштабної війни в Україні багато українців втратили роботу, тому тема пошуку нового способу заробітку як ніколи актуальна.

Як в Україні знайти роботу під час воєнного стану та які вакансії найактуальніші – дізнавалися Факти ICTV.

Які вакансії користуються найбільшим попитом

Напередодні повномасштабної війни ринок праці в Україні показував органічне зростання. Прогнозне річне зростання ринку праці становило 1,3% – 2,4%.

Зараз дивляться

Проте війна змінила усе. Керівник напрямку аналітики в robota.ua Іван Ромашов зазначає, що середня кількість актуальних вакансій для пошуку на robota.ua до 24 лютого становила близько 100 тис. на день, кількість нових резюме, створених користувачами, була на рівні 25 тис. – 30 тис./день, кількість відправлених резюме – на рівні 80 тис./день.

– 24 лютого можна сміливо називати чорним лебедем на ринку праці України. За сім днів війни відбулися глибинні процеси трансформації. Кількість вакансій скоротилася на 45%, кількість нових резюме – на 51%, кількість відправлених резюме скоротилася на 39%, – зауважує Ромашов.

Починаючи від другого тижня, ринок почав оживати. Деякі з підприємств навіть заговорили про дефіцит кадрів.

Насамперед це стосується підприємств галузей, які забезпечують елементарні щоденні потреби населення – торгівля продуктами, фармацевтика, перевезення різноманітного вантажу, людей, гуманітарної допомоги тощо.

Найбільш затребувані професії на сьогодні:

продавець;

касир;

водій;

робочі спеціальності (пекарі, майстри, вантажники, токарі тощо);

медичний та аптечний персонал.

Що по зарплатні

На думку експертів, найближчим часом роботодавці не зможуть підвищувати заробітну плату. Насамперед на це впливають – необхідність стримувати ціни на продукти, курс долара, складність логістики, можливості економіки і, головне, війна.

Єдина спеціальність, у представників якої виросла заробітна плата, – це водії, зростання становить 25-60%, якщо порівняти з довоєнним періодом.

Загалом, сьогодні зарплати пропонують на 10% менші, ніж раніше. Середня зарплата – 14 тис. грн.

За наявними даними аналітиків сайту robota.ua, значна частка компаній розрахувалися зі своїми співробітниками по заробітній платі за лютий, є певний відсоток компаній, особливо з ІТ-сектору, які виплатили заробітну плату працівникам на місяць вперед.

– Заробітні плати загалом по ринку залишилися без значних змін. Серед усіх спеціальностей можна виділити лише водіїв. Їм пропонують на 25%-60% більше, ніж у довоєнний період, у зв’язку з їх гострою нестачею. Максимальні цифри, які ми бачили із заробітних плат водіїв на сьогодні, – це 30-37 тис. грн на місяць, хоча до цього стелею була цифра 25-27 тис. грн. Інші спеціальності не мають значних змін в оплаті праці, – зазначає Ромашов.

Як знайти роботу в Україні

Перш за все, вам необхідно тверезо проаналізувати ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте. Якщо ви перебуваєте у відносно безпечному регіоні, перше, що потрібно зробити – стати на облік у Центрі зайнятості. Тим паче, зробити це можна онлайн, через портал Дія.

Проте, наразі у Державному центрі зайнятості сплеску безробіття поки що не фіксують. Від початку повномасштабних бойових дій на облік стали більше 56 тис. українців. Дві третини — це жінки, і більшість із них переселенці.

Українцям, які стали на облік, держава виплачує, як і раніше, допомогу по безробіттю. Середній показник такої допомоги в Україні – 4 600 грн.

Якщо ж ставати на облік по безробіттю бажання немає, можна скористатися різноманітними сайтами та Telegram-каналами.

Платформи для пошуку роботи:

Work.Ua – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи; grc.ua – тут щодня публікують сотні вакансій; Robota.ua – додався розділ Вакансії для перемоги; Jooble – робота за різними графіками і сферами, близько 80 тис. вакансій; Jobs.Dou – вакансії IT-компаній; Jobs for Ukraine – академічні, наукові, мистецькі, професійні, інші робочі вакансії; Upwork – вакансії для фрилансерів; Fiverr – для спеціалістів з творчих напрямків, фрилансерів.

Telegram-канали для пошуку роботи:

Важливо розуміти – хочете ви працювати онлайн чи офлайн. Звичайно, якщо ви перебуваєте далеко від дому – віддалена робота підійде вам найкраще.

Якщо ж у вашому місті відносно безпечно і ви маєте можливість працювати офлайн – шукайте відповідні вакансї.

Також важливим кроком – є складання резюме. Незважаючи на те, працюватимете ви віддалено чи ні, роботодавець повинен розуміти, кого приймає на роботу.

Пам’ятайте, що через відсутність прямого контакту з роботодавцем на співбесіді, менеджери з персоналу більш детально вивчають змістовність вашого резюме.

Що буде з ринком праці в Україні

За оцінкою НБУ, українська економіка скоротилася вдвічі через війну. Ринок праці дуже корелює з ВВП.

На даному етапі працюють сектори економіки, які забезпечують базові потреби громадян – електроенергія та опалення, логістика, медицина, держсектор, виробництво та продаж товарів повсякденного попиту на тих територіях, де не ведуться бойові дії.

Подальші перспективи ринку праці України залежать повністю від ситуації, що складеться у найближчому майбутньому.