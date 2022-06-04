Можно смотреть вечно: как пограничники уничтожили российскую технику

Июнь, 04 в 16:41

В Луганской области украинские пограничники уничтожили технику российской армии. В Госпогранслужбе обнародовали видео с результатами работы наших защитников с позывными Рубеж, Мускат, Джонни и Троянда.

– Вы же знаете, на что можно смотреть вечно. На видео – результат слаженной работы пограничников с позывными Рубеж, Мускат, Джонни и Троянда. Парни готовы уничтожать вражескую технику вплоть до нашей великой победы, — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Пограничники в составе сил обороны дают достойный отпор российским войскам, пытающимся захватить Луганскую область. Пограничники Мускат, Джонни и Троянда, их руководитель с позывным Рубеж недавно убедились, что российская броня не так уж крепка, а танки — не так быстры в атаке, как в отступлении.

Сейчас смотрят

В Госпогранслужбе рассказали, как эти бойцы защитили село в Луганской области, которое пытались захватить российские военные. Мускат на передовой позиции раньше времени обнаружил движение вражеской техники, занял оборону и предупредил собратьев.

Троянда “угостил” первый танк оккупантов выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, после чего российская бронетехника и пехота открыли огонь, начав разворачиваться для атаки.

Читайте Под Киевом ликвидировали канал финансирования российской агентуры

Уже следующий вырвавшийся вперед танк остановил украинский пограничник Джонни, повредив выстрелом из ручного гранатомета гусеницу.

Его добил Рубеж — современная реактивная граната превратила вражескую технику и экипаж в кучу обгоревшего металлолома, отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники успели повредить и третий танк российской армии. Вражеская боевая машина, в которой горела башня, начала быстро бежать, а за ней отступили остальные техники и пехота военных Вооруженных сил России. По результатам боя защитники Украины уничтожили два танка, боевую машину пехоты и живую силу противника, подытожили в Госпогранслужбе.