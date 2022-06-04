Можно смотреть вечно: как пограничники уничтожили российскую технику
В Луганской области украинские пограничники уничтожили технику российской армии. В Госпогранслужбе обнародовали видео с результатами работы наших защитников с позывными Рубеж, Мускат, Джонни и Троянда.
– Вы же знаете, на что можно смотреть вечно. На видео – результат слаженной работы пограничников с позывными Рубеж, Мускат, Джонни и Троянда. Парни готовы уничтожать вражескую технику вплоть до нашей великой победы, — подчеркнули в Госпогранслужбе.
Пограничники в составе сил обороны дают достойный отпор российским войскам, пытающимся захватить Луганскую область. Пограничники Мускат, Джонни и Троянда, их руководитель с позывным Рубеж недавно убедились, что российская броня не так уж крепка, а танки — не так быстры в атаке, как в отступлении.
В Госпогранслужбе рассказали, как эти бойцы защитили село в Луганской области, которое пытались захватить российские военные. Мускат на передовой позиции раньше времени обнаружил движение вражеской техники, занял оборону и предупредил собратьев.
Троянда “угостил” первый танк оккупантов выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, после чего российская бронетехника и пехота открыли огонь, начав разворачиваться для атаки.
Уже следующий вырвавшийся вперед танк остановил украинский пограничник Джонни, повредив выстрелом из ручного гранатомета гусеницу.
Его добил Рубеж — современная реактивная граната превратила вражескую технику и экипаж в кучу обгоревшего металлолома, отметили в Госпогранслужбе.
Пограничники успели повредить и третий танк российской армии. Вражеская боевая машина, в которой горела башня, начала быстро бежать, а за ней отступили остальные техники и пехота военных Вооруженных сил России. По результатам боя защитники Украины уничтожили два танка, боевую машину пехоты и живую силу противника, подытожили в Госпогранслужбе.