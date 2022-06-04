Можна дивитися вічно: як прикордонники знищили російську техніку

Червень, 04 в 16:41

У Луганській області українські прикордонники знищили техніку російської армії. У Держприкордонслужбі оприлюднили відео з результатами роботи наших захисників із позивними Рубіж, Мускат, Джоні та Троянда.

– Ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно. На відео – результат злагодженої роботи прикордонників із позивними Рубіж, Мускат, Джоні та Троянда. Хлопці готові нищити ворожу техніку аж до нашої великої перемоги, – наголосили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники у складі сил оборони дають гідну відсіч російським військам, які намагаються захопити Луганську область. Прикордонники Мускат, Джоні та Троянда, їхній керівник з позивним Рубіж нещодавно переконались, що російська броня не така вже й міцна, а танки – не такі швидкі в атаці, як у відступі.

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У Держприкордонслужбі розповіли, як ці бійці захистили село на Луганщині, яке намагалися захопити російські військові. Мускат на передовій позиції завчасно виявив рух ворожої техніки, зайняв оборону та попередив побратимів.

Троянда “пригостив” перший танк окупантів пострілом з протитанкового ракетного комплексу, після чого російська бронетехніка та піхота відкрили вогонь, почавши розгортатися для атаки.

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Вже наступний танк, який вирвався вперед, зупинив український прикордонник Джоні, пошкодивши пострілом з ручного гранатомета гусеницю.

Його добив Рубіж – сучасна реактивна граната перетворила ворожу техніку та екіпаж на купу обгорілого брухту, зазначили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники встигли пошкодити третій танк російської армії. Ворожа бойова машина, в якої горіла башта, почала швидко тікати, а за нею відступила решта техніки та піхота військових Збройних сил Росії. За результатами бою захисники України знищили два танки, бойову машину піхоти та живу силу противника, підсумували у Держприкордонслужбі.