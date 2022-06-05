Оккупанты экономят ракеты большой дальности: Арестович назвал признаки

Июнь, 04 в 22:41

У российских оккупантов заканчиваются ракеты большой дальности, поэтому они начали их, по меньшей мере, экономить.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты начали применять ракеты средней дальности, подходя вплотную к зоне поражения украинской ПВО.

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Как пример он привел обстрел Одессы 3 июня. Тогда выяснилось, что россияне применили ракеты Х59, дальность поражения которых составляет меньше 300 км.

— Вчера был пуск ракет по Одессе и большинство из них сбили. Но одна прилетела. И когда разобрались, выяснилось, что эти ракеты — Х59. Эти ракеты характерны тем, что у них максимальная дальность поражения меньше 300 км, это авиационные ракеты средней дальности. И это вызывает вопрос — либо они испытывают их, хотя они 1975-1979 годов. Либо у них заканчиваются ракеты другого класса, — отметил Арестович.