Июнь, 04 в 17:48

Вражеская авиация нанесла ракетный удар по территориям сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом говорится в официальном сообщении оперативного командования “Юг”.

– По Одесщине, утром 04.06.2022, нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что враг нанес удар по территориям сельскохозяйственного предприятия, а именно в складские помещения.

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Отмечается, что хотя пожар удалось оперативно ликвидировать работникам спасательных служб, впрочем, по предварительным данным, два человека пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа.

О ракетном ударе утром 4 июня сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Источник: ОК ЮГ

Фото: ОК ЮГ