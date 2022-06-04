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Факты / Украина

Утренний обстрел Одесской области 4 июня: двое пострадавших, ракета попала в склады

Илья Нежигай, редактор ленты
Утренний обстрел Одесской области 4 июня: двое пострадавших, ракета попала в склады

Вражеская авиация нанесла ракетный удар по территориям сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом говорится в официальном сообщении оперативного командования “Юг”.

– По Одесщине, утром 04.06.2022, нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что враг нанес удар по территориям сельскохозяйственного предприятия, а именно в складские помещения.

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Отмечается, что хотя пожар удалось оперативно ликвидировать работникам спасательных служб, впрочем, по предварительным данным, два человека пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа.

О ракетном ударе утром 4 июня сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Смотрите интерактивную онлайн карту боев на территории Украины.

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Источник: ОК ЮГ

Фото: ОК ЮГ

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