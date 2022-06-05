Окупанти економлять ракети великої дальності: Арестович назвав ознаки

Червень, 04 в 22:41

У російських окупантів закінчуються ракети великої дальності, тому вони почали їх щонайменше економити.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, окупанти почали застосовувати ракети середньої дальності, підходячи впритул до зони поразки української ППО.

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Як приклад він навів обстріл Одеси 3 червня. Тоді з’ясувалося, що росіяни застосували ракети Х59, дальність ураження яких становить менше 300 км.

– Вчора був пуск ракет по Одесі і більшість з них збили. Але одна прилетіла. І коли розібралися, з’ясувалося, що ці ракети – Х59. Ці ракети характерні тим, що у них максимальна дальність ураження менше 300 км, це авіаційні ракети середньої дальності. І це викликає питання – або вони випробовують їх, хоча вони 1975-1979 років. Або в них закінчуються ракети іншого класу, – наголосив Арестович.