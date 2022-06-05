Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Дніпропетровщині ворог артилерією обстріляв два села, є руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
град донбас
Фото: Getty Images

Впродовж ночі, 5 червня, окупанти кілька разів обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

Зараз дивляться

Артилерією ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Там є влучання у житлові будинки у двох селах. Наразі інформацію щодо постраждалих з’ясовують.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти артилерією поцілили по селах Велика Костромка та Мала Костромка. Там постраждалих немає.

Крім того, ворог гатив і по прикордонних територіях Широківської громади – є влучання у поля.

– В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо. Російських окупаційних військ в області немає, – наголосив Лукашук.

Джерело: Валентин Резніченко, Микола Лукашук

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка