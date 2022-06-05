Червень, 05 в 8:33

Впродовж ночі, 5 червня, окупанти кілька разів обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

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Артилерією ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Там є влучання у житлові будинки у двох селах. Наразі інформацію щодо постраждалих з’ясовують.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти артилерією поцілили по селах Велика Костромка та Мала Костромка. Там постраждалих немає.

Крім того, ворог гатив і по прикордонних територіях Широківської громади – є влучання у поля.

– В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо. Російських окупаційних військ в області немає, – наголосив Лукашук.

Джерело: Валентин Резніченко, Микола Лукашук