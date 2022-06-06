Поддержка ветеранского бизнеса: кто и как сможет получить 20 тыс. грн

Июнь, 05 в 22:07

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире телемарафона рассказала о запуске проекта микрофинансирования ветеранского бизнеса.

– Еще до начала широкомасштабной войны мы приступили к созданию государственного ветеранского фонда, чтобы увеличить возможности государства в финансировании ветеранской политики. Сейчас мы запустили первый проект этого фонда – это создание условий для трудоустройства и микрогрантовые выплаты семьям защитников, которые сейчас находятся на фронте. Это 20 тыс. грн, – подчеркнула она.

По ее словам, чтобы получить эти средства нужно подать соответствующую заявку, заполнить все на сайте ветеранского фонда.

– Кто может подать: внутренне перемещенные лица, члены семей наших защитников, которые соответственно имеют статус участников боевых действий. Это также члены семей погибших и категории граждан, определенные законодательством и за которые отвечает Министерство по делам ветеранов, – уточнила министр.

Лапутина говорит, что уже подано восемь таких заявок, две из которых получили согласие на использование этих средств.

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– Подавляющее большинство людей обращается за возмещением на ноутбук, например, позволяющий дистанционно работать членам семей наших защитников, переместившихся в другие города. Также есть возмещение оборудования для выпечки и салонов красоты, – рассказала глава Минветеранов.

Она также уточнила некоторые нюансы, касающиеся документов:

– Нужно подтверждение, что человек является членом семьи или сам является защитником, или лицо с инвалидностью в результате войны, и обязательно справка о том, что он ВПЛ. Также, если это не сам защитник, который уже имеет статус участника боевых действий, или в результате инвалидности не может сейчас выполнять функцию по защите страны и хочет трудоустроиться на новом месте, или это не он, а член его семьи, нужно подтвердить родственные связи, то есть надо справка о браке или свидетельство о рождении, если это родители, например.

Министр заверила, что получить эти средства вправе любой член семьи – и родители, и дети, и супруги.