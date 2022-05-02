Добровольцам теробщин также дадут статус участников боевых действий – Лапутина

В воскресенье, 1 мая, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала о том, что добровольцы территориальных общин также смогут получить статус участника боевых действий.

Такое заявление она сделала во время эфира Всеукраинского информационного телемарафона.

– Исходя из норм Международного права, мы предложили и при поддержке депутатов были приняты соответствующие изменения в законодательство, что добровольцам территориальных общин можно будет давать статус участника боевых действий, но с тем требованием, что они принимали непосредственное участие в военных действиях, о чем есть соответствующие документы и о чем известно силам территориальной обороны и генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, – рассказала министр.

Она уточнила, что на данный момент есть около 770 тыс. человек, имеющих статус ветерана, и еще много людей, документы по которым будут оформляться после победы и в процессе их демобилизации.

– В соответствии с подразделениями социальной защиты, которые предоставляют информацию об участниках боевых действий, в настоящее время признано около 770 тыс. человек, имеющих статус ветерана. Сейчас присоединилось еще много людей, но все они с оружием в руках защищают нашу Украину и, соответственно, все документы будут оформляться после того, как мы победим и в процессе, когда они будут демобилизовываться, – пояснила Лапутина.