Підтримка ветеранського бізнесу: хто і як зможе отримати 20 тис. грн

Червень, 05 в 22:07

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі телемарафону розповіла про запуск проекту мікрофінансування ветеранського бізнесу.

– Ще до початку широкомасштабної війни ми розпочали створення державного ветеранського фонду, щоб збільшити спроможності держави у фінансуванні ветеранської політики. Саме зараз ми запустили перший проєкт цього фонду – це створення умов для працевлаштування і мікрогрантові виплати сім’ям захисників, які зараз знаходяться на фронті. Це 20 тис. грн, – наголосила вона.

За її словами, щоб отримати ці кошти, треба подати відповідну заявку, заповнити все на сайті ветеранського фонду.

– Хто може подати: внутрішньо переміщені особи, які є членам родин наших захисників, які відповідно мають статус учасників бойових дій. Це також члени родин загиблих та категорії громадян, визначені законодавством і за яких відповідає Міністерство у справах ветеранів, – уточнила міністр.

Лапутіна каже, що вже подано вісім таких заявок, дві з них отримали згоду на використання цих коштів.

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– Переважна більшість людей звертається за відшкодуванням на ноутбук, наприклад, який дозволяє дистанційно працювати членам родин наших захисників, які перемістилися в інші міста. Також є відшкодування на обладнання для випічки та салонів краси, – розповіла глава Мінветеранів.

Вона також уточнила деякі нюанси, які стосуються документів:

– Треба підтвердження, що людина є членом родини або сама є захисником, або особа з інвалідністю внаслідок війни, і обов’язково довідка про те, що він є ВПО. Також, якщо це не сам захисник, який уже має статус учасника бойових дій, або внаслідок інвалідності не може зараз виконували функцію із захисту країни і хоче працевлаштуватися на новому місці, або ж це не він, а член його родини, треба підтвердити родинні зв’язки, тобто треба довідка про шлюб або свідоцтво про народження, якщо це батьки, наприклад.

Міністр запевнила, що отримати ці кошти має право будь-хто з членів родини – і батьки, і діти, і дружини.