Июнь, 06 в 20:10

В Украине английский может получить статус языка делового общения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

– Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании, — заявил Шмыгаль.

Он утверждает, что английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

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Шмыгаль отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.

Отметим, в прошлом году в СНБО заявляли, что английский должен стать вторым языком в Украине.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Правительственный портал