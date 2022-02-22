Корпоративное обучение сотрудников иностранному языку имеет множество преимуществ, как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса.

Поэтому многие компании начинают предлагать своим сотрудникам полную или частичную компенсацию курсов английского языка в Киеве.

Это могут быть как базовые программы, так и разговорные или узкоспециализированные.

Особой популярностью пользуются тренинги и разговорные клубы, которые помогают прокачать навыки.

Так, например, киевская школа корпоративного английского Яппи корпорейт имеет индивидуальный подход к каждой компании и организовывает занятия онлайн и офлайн.

Такие курсы выгодны не только для бизнеса, но и для самого сотрудника. Поэтому, если ваша компания предлагает изучать английский просто в офисе, стоит воспользоваться возможностью!

Ранее мы рассказывали как улучшить английский в Киеве перед отпуском, сегодня рассмотрим преимущества изучения языка в столице для тех, кто хочет работать и развиваться в международном бизнесе.

Английский в Киеве: зачем бизнесу обучать сотрудников

Обучение сотрудников в офисе имеет множество преимуществ. Основные из них:

Выход бизнеса на новый уровень

Современные технологии и глобализация позволяют большинству компаниям выйти на международный уровень. Для этого важно, чтобы сотрудники могли свободно общаться с иностранными клиентами и коллегами и следить за актуальными новостями.

Особенно это важно для компаний, работающих в сфере IT, маркетинга, строительства, торговли и гостиннично-ресторанного бизнеса.

Развитие работников

Во-первых, повышается уровень лояльности работника. Это возможность начать изучать язык или поддерживать его уровень.

Удобный график, занятия в офисе, экономия на учебе — это все возможно, пользуясь корпоративными занятиями. Вам не нужно искать оптимальные курсы, за вас все сделает работодатель.

Индивидуальный подход

Как правило, организаторы корпоративных курсов разрабатывают специализированные программы с учетом уровня группы, сферы деятельности сотрудников и их графика.

Также можно заказать тренинги и разговорные клубы, на которых можно прокачать soft skills.

Улучшение корпоративной культуры

Такие занятия являются своего рода тимбилдингом, где сотрудники могут пообщаться в неформальной обстановке с пользой.

Кроме того, киевские курсы английского для бизнеса могут проводить тематические обучающие или развлекательные мероприятия, где можно улучшить английский и интересно провести время с коллегами.

Поэтому офисные занятия английским будут полезными как работодателю, так и работнику!