Червень, 06 в 20:10

В Україні англійська може отримати статус мови ділового спілкування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

– Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді, — заявив Шмигаль.

Він стверджує, що англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.

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Шмигаль зауважив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

Зазначимо, минулого року в РНБО заявляли, що англійська мова має стати другою мовою в Україні.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал