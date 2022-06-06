Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні – Шмигаль
В Україні англійська може отримати статус мови ділового спілкування.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.
– Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді, — заявив Шмигаль.
Він стверджує, що англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.
Шмигаль зауважив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.
Зазначимо, минулого року в РНБО заявляли, що англійська мова має стати другою мовою в Україні.
Джерело: Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал