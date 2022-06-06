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Факти / Україна / Суспільство

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні – Шмигаль

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні – Шмигаль

В Україні англійська може отримати статус мови ділового спілкування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

– Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді, — заявив Шмигаль.

Він стверджує, що англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.

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Шмигаль зауважив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

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Зазначимо, минулого року в РНБО заявляли, що англійська мова має стати другою мовою в Україні.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал

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