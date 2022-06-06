Приближают победу: Оксана Дыхнич и Вадим Карпьяк получили ордена За заслуги ІІІ степени

Июнь, 06 в 20:27

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк и руководитель производственной службы Starlight News Оксана Дыхнич сегодня, в День журналиста, получили ордена За заслуги III степени. Государственными наградами журналистов Starlight Media отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Вадим Карпьяк с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины присоединился к марафону Єдині новини, в рамках которого ведет разговорную студию.

– Странные ощущения переполняли, когда узнал о награде. Признаюсь, было неожиданно. Я привык читать о награждениях других людей в новостях, а тут сам попал в новости. Передо мной награждали журналистов посмертно. И на этом фоне было ощущение незаслуженности награды: ты живой, а вот родственники берут орден за тех коллег, которых с нами уже нет, – отметил Вадим Карпьяк.

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Оксана Дыхнич с 24 февраля руководит производственным процессом новостей медиагруппы Starlight Media, которые создаются для всеукраинского телевизионного марафона Єдині новини, и работает над созданием проектов Гражданская оборона и Антизомби на телеканале ICTV.

– Я благодарна за это отличие. Это еще одно подтверждение важности работы, которую мы с командой делаем каждый день. Не с 2022 года, а с 2014-го – в противодействии российской пропаганде. С 24 февраля – в бесперебойном и качественном вещании, ежедневной работе ради защиты информационной безопасности. Мы точно знаем, ради чего и кого работаем без пауз и выходных. Каждый человек в нашей команде делает все возможное и невозможное для приближения украинской победы, – рассказала Оксана Дыхнич.

Глава государства вручил государственные награды работникам медиа и членам семей погибших журналистов. Он выразил благодарность всем представителям СМИ, которые на протяжении 103 дней полномасштабного вторжения и восьми лет войны России против Украины талантливо, человечно и искренне выполняют свою работу как в кадре, так и вне его, несут правду людям, а также защищают наше государство, как Вооруженные силы Украины.

В честь Дня журналиста премьер-министр Украины Денис Шмигаль также пообщался с представителями СМИ, вручил им почетные грамоты и ценные подарки.