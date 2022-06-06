Июнь, 06 в 12:14

Украинцы, выехавшие из страны после начала войны, стали сообщать о проблемах на границе с Польшей. А именно – вернувшиеся домой не могут повторно въехать на территорию Польши. В соцсетях – дискуссии на данную тему.

На самом же деле польское законодательство запрещает украинским беженцам повторно пересекать границу Польши, если у них исчерпались 90 дней, разрешенных для пребывания в Шенгенской зоне.

Возможность покидать территорию Польши сроком до 30 дней с повторным возвращением украинцы имели в течение 90 дней (именно такой срок пребывания в шенгенской зоне предполагает наличие украинского биометрического загранпаспорта).

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Польские пограничники отмечают, что при наличии PESEL украинские беженцы имеют право находиться в Польше, однако не следует отождествлять PESEL и документы, которые дают разрешение на проживание в Польше (виза, карта побиту, биометрика).

Если же 90 дней истекли, а нужно уехать, то нужно пробыть за пределами Шенгена 90 дней, чтобы снова иметь возможность пересечь польскую границу. Или можно оформить польскую визу типа D.

Однако, как отмечают польские пограничники, пока не было указания не пускать украинцев, желающих въехать повторно в Польшу, если срок безвиза исчерпан, но срок выезда не превышал 30 дней. Это связано с действием спецзакона помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

Впрочем, следует учитывать, что окончательное решение о пропуске гражданина Украины на территорию Республики Польша или отказ во въезде остается исключительно за польскими пограничниками.

Посольство Украины в Польше уже провело консультации с Министерством внутренних дел и администрации Польши, по результатам которых польская сторона проинформировала:

– Согласно ст. 2 п. 1 Закона Республики Польша О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства пребывание всех граждан Украины, которые прибыли на законных основаниях на территорию Республики Польша в связи с военными действиями в Украине после 24 февраля 2022 года и во время пограничного контроля задекларировали намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев от 24 февраля 2022 года (получая так называемый статус под защитой).

Такой категории украинцев для легализации рекомендуют оформить специальный номер PESEL UKR в местной администрации по месту жительства. Его уже получили более 1 млн беженцев. Такие лица имеют также право выезжать из Польши и вернуться при условии, что срок выезда составляет не более одного месяца. В то же время выезды на меньший промежуток времени не принимаются во внимание, несмотря на их количество или продолжительность.

Что касается въезда в Украину и возвращения в Польшу украинцев, которые уже находятся в Польше, убежав от войны, то во время въезда в страну каждый украинец должен проинформировать польского пограничника о целях своего въезда.

— Если гражданин Украины декларирует, что прибыл в Польшу, убегая от войны в Украине, то в случае положительного решения полномочного лица пограничной службы Польши (в большинстве случаев так и происходит) он получает право на въезд и статус, — говорят в посольстве.

В то же время, если украинцы едут в Польшу не из-за войны, а их въезд имеет признаки регулярного пограничного движения, такие лица подлежат пограничному контролю на принципах, определенных в Шенгенском кодексе о границах (наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания до 90 дней в течение 180 дней).

— В ситуации, когда украинец не декларирует въезд в связи с военными действиями на территории Украины и уже использовал разрешенный срок пребывания, у него нет правовых оснований для въезда, — сказано в сообщении.

Гражданин Украины, полностью использовавший разрешенный срок пребывания, может заявить о въезде в Польшу в связи с военными действиями на территории Украины, что обусловит дополнительное изучение его заявки на основании ст. 32 Закона об иностранцах, и при условии положительного рассмотрения, ему может быть разрешен въезд на территорию Польши.

Перемещение внутри Шенгенской зоны

Граждане Украины, не имеющие краткосрочной или долгосрочной визы или вида на жительство, выданное государством-членом ЕС, и имеющие право на временную защиту, согласно законодательству Польши, могут выехать из Польши только в то государство-член ЕС, где они хотят реализовать свои права, связанные с временной защитой.