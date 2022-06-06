Червень, 06 в 12:14

Українці, які виїхали з України після початку війни, почали повідомляти про проблеми на кордоні з Польщею. А саме – ті, хто повернулися додому, не можуть повторно в’їхати на територію Польщі. У соцмережах – дискусії на цю тему.

Насправді ж, польське законодавство забороняє українським біженцям повторно перетинати кордон Польщі, якщо у них вичерпалися 90 днів, дозволених для перебування у Шенгенській зоні.

Можливість покидати територію Польщі на строк до 30 днів з повторним поверненням українці мали впродовж 90 днів (саме такий термін перебування в шенгенській зоні передбачає наявність українського біометричного закордонного паспорта).

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Польські прикордонники зазначають, що за наявності PESEL українські біженці мають право перебувати в Польщі, проте не слід ототожнювати PESEL та документи, що дають дозвіл на проживання в Польщі (віза, карта побиту, біометрика).

Якщо ж 90 днів вичерпалися, а треба виїхати, то потрібно пробути за межами Шенгену 90 днів, щоб знову мати можливість перетнути польський кордон. Або ж можна оформити польську візу типу D.

Проте, як зазначають польські прикордонники, наразі не було вказівки не пускати українців, які бажають в’їхати повторно до Польщі, якщо термін безвізу вичерпано, але термін виїзду не перевищував 30 днів. Це пов’язано з дією спецзакону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Утім, варто враховувати, що остаточне рішення про пропуск громадянина України на територію Республіки Польща або відмову у в’їзді залишається виключно за польськими прикордонниками.

Посольство України у Польщі вже провело консультації з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, за результатами яких польська сторона поінформувала:

– Відповідно до ст. 2 п. 1 Закону Республіки Польща Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Республіки Польща у зв’язку з воєнними діями в Україні після 24 лютого 2022 року та під час прикордонного контролю задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, від 24 лютого 2022 року (отримуючи так званий статус прихистку).

Такій категорії українців для легалізації рекомендують оформити спеціальний номер PESEL UKR у місцевій адміністрації за місцем проживання/перебування. Його вже отримали понад 1 млн біженців. Такі особи мають також право виїжджати з Польщі та повернутися за умови, що термін виїзду становить не більше ніж один місяць. Водночас виїзди на менший проміжок часу до уваги не беруться, незважаючи на їхню кількість чи тривалість.

Щодо в’їзду до України та повернення до Польщі українців, які вже перебувають у Польщі, тікаючи від війни, то під час в’їзду до країни кожен українець має поінформувати польського прикордонника про мету свого в’їзду.

– Якщо громадянин України декларує, що прибув до Польщі, утікаючи від війни в Україні, то в разі позитивного рішення повноважної особи прикордонної служби Польщі (у більшості випадків так і стається) він отримує право на в’їзд та статус, – кажуть у посольстві.

Водночас, якщо українці їдуть до Польщі не через війну, а їхній в’їзд має ознаки регулярного прикордонного руху, такі особи підлягають прикордонному контролю на принципах, визначених у Шенгенському кодексі про кордони (наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів).

– В ситуації, коли українець не декларує в’їзд у зв’язку з військовими діями на території України та вже використав дозволений термін перебування, він не має правових підстав для в’їзду, – сказано в повідомленні.

Громадянин України, який повністю використав дозволений термін перебування, може заявити про в’їзд до Польщі у зв’язку з військовими діями на території України, що обумовить додаткове вивчення його заявки на підставі ст. 32 Закону про іноземців, і за умови позитивного розгляду, йому може бути дозволено в’їзд на територію Польщі.

Переміщення в межах Шенгенської зони

Громадяни України, які не мають короткострокової чи довгострокової візи або дозвіл на проживання, виданий державою-членом ЄС, і які мають право на тимчасовий захист, згідно з законодавством Польщі, можуть виїхати з Польщі лише до тієї держави-члена ЄС, де вони хочуть реалізувати свої права, пов’язані з тимчасовою охороною.