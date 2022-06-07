Информационная блокада и колбаса от 400 грн: мэр Мелитополя о ситуации в городе

Июнь, 07 в 19:58

Гуманитарный кризис в Мелитополе (Запорожская область) усугубляется, продукты подорожали в 3-5 раз, нет централизованных поставок медикаментов, уже неделю длится информационная блокада из-за отключения украинских мобильных операторов.

Мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал о ситуации на сегодняшний день.

– В Мелитополе седьмой день идет информационная блокада, полностью отключены украинские мобильные операторы, а также почти не работают российские операторы. Вчера ночью заработал один из местных операторов интернета, однако оккупанты переключили его на российские серверы. Поэтому мы всем рекомендуем включать VPN во время пользования, чтобы получить доступ к объективной информации, – подчеркнул глава города, временно захваченного РФ.

Он также сказал, что информация о том, что оккупанты оставили блокпосты в Мелитопольском районе и не только, подтверждается из многих источников.

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По его словам, во многих селах почти не осталось россиян – они два дня назад начали спешно собираться и отступать.

Мэр Мелитополя также назвал две версии, почему так происходит. Первая – это наступление ВСУ на Херсонском направлении, которые деоккупируют временно захваченные территории – и россияне направились туда для подкрепления. А вторая – это подготовка украинской армии к контрнаступлению для освобождения городов области.

Гуманитарная ситуация в городе за последние несколько дней ухудшилась, и Федоров объясняет это тем, что люди не могут снять деньги с карт, хотя государство Украина выполняет все свои обязательства и выплачивает зарплаты и пенсии.

– А те продукты, которые завозятся из временно оккупированного Крыма и РФ, стоят в 3-5 раз дороже, чем в супермаркетах и ​​рынках Украины. К примеру, колбаса стоит от 400 грн в Мелитополе, а ее качество сомнительное. Поэтому гуманитарный кризис усугубляется с каждым днем, – добавил он.

Похожая ситуация и с медикаментами, их пока привозят только волонтеры, ежедневно рискующие своей жизнью.

Еще одной опасностью для жителей города Федоров назвал ракетные обстрелы, поскольку россияне полностью отключили систему оповещения.

В то же время уже четвертый день есть сообщение между оккупированными районами Запорожской области и контролируемыми Украиной, поэтому люди могут выехать на собственном транспорте или с кем-то, однако россияне требуют за это только деньги. Так же, при необходимости, можно заехать на временно оккупированные территории.

Федоров рассказал о ситуации с милитопольской черешней:

– Вчера рашисты собрали совещание с фермерами, которые ее выращивают, и сказали, что готовы покупать ее по 10 грн за кг и забирать полностью, а кто не согласен – у того будут просто забирать.

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Фото: Іван Федоров