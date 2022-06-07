Июнь, 07 в 19:38

Первая леди Елена Зеленская призвала мир не привыкать к войне России против Украины, ведь в таком случае, война не закончится никогда.

Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу ABС, которое дала в Киеве. На 40 минуте разговор прервала воздушная тревога — этот эпизод также увидели американские зрители.

– Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не закончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит, вы в зоне российской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду, – сказала первая леди.

Также Зеленская отметила, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на “мир”, как предлагают некоторые российские и мировые политики.

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— Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Так что у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость, — сказала она.

Кроме этого, первая леди рассказала о Национальной программе психологической помощи пострадавшим от войны гражданам, которая запускается по ее инициативе.