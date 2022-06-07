Червень, 07 в 12:52

З 1 вересня освітній процес в Україні відновиться в режимі офлайн. Школярі та студенти будуть ходити до своїх навчальних закладів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

– Я хочу повідомити всім батькам, всім учням, студентам нашим, що 1 вересня освітній процес в Україні відновиться в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, до університетів, до коледжів, до закладів професійно-технічної освіти, – сказав Вітренко.

Він також розповів, що в навчальні програми внесуть зміни з певних предметів, зокрема це стосується предмету про захист вітчизни.

Зараз дивляться

– Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Там посилять національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності, – зауважив перший заступник міністра освіти.

Внесуть зміни і до світової літератури – твори російських авторів планують повністю виключити з освітньої програми.

– Ну, наприклад, Війна і мир, такого вже в Україні не вивчатимуть. Тобто все, що оспівує ці орківські війська, зникне з програми вивчення світової літератури, – прогнозує Андрій Вітренко.

Зміниться і методика викладання історії України та світової історії.

Раніше повідомлялося, що спрощене зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти у 23 країнах Європи.

В Україні затвердили перелік населених пунктів, у яких можна буде скласти Національний мультипредметний тест. Для складання сформують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.