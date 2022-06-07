З 1 вересня в Україні відновиться навчання у школах та вишах – Міносвіти
З 1 вересня освітній процес в Україні відновиться в режимі офлайн. Школярі та студенти будуть ходити до своїх навчальних закладів.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
– Я хочу повідомити всім батькам, всім учням, студентам нашим, що 1 вересня освітній процес в Україні відновиться в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, до університетів, до коледжів, до закладів професійно-технічної освіти, – сказав Вітренко.
Він також розповів, що в навчальні програми внесуть зміни з певних предметів, зокрема це стосується предмету про захист вітчизни.
– Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Там посилять національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності, – зауважив перший заступник міністра освіти.
Внесуть зміни і до світової літератури – твори російських авторів планують повністю виключити з освітньої програми.
– Ну, наприклад, Війна і мир, такого вже в Україні не вивчатимуть. Тобто все, що оспівує ці орківські війська, зникне з програми вивчення світової літератури, – прогнозує Андрій Вітренко.
Зміниться і методика викладання історії України та світової історії.
Раніше повідомлялося, що спрощене зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти у 23 країнах Європи.
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