Июнь, 08 в 12:33

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Ее представили во время онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

К видеоконференции присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.

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Глава государства поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

– Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 – не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, — сказал Зеленский.

Напомним, что платформа United24 создана с целью сбора средств в поддержку Украины. Инициатива работает по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины. Средства поступают на счета Нацбанка.

За первые четыре недели работы United24 на нужды Украины собрано более $52,5 млн.