Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Элина Свитолина стала вторым амбассадором инициативы президента United24

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
еліна світоліна
Фото: Офис президента

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Ее представили во время онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

К видеоконференции присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.

Сейчас смотрят

Глава государства поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

– Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 – не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, — сказал Зеленский.

Напомним, что платформа United24 создана с целью сбора средств в поддержку Украины. Инициатива работает по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины. Средства поступают на счета Нацбанка.

За первые четыре недели работы United24 на нужды Украины собрано более $52,5 млн.

Читайте
Зло не может победить: Зеленский призвал помогать Украине через платформу United24

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка