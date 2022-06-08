Червень, 08 в 12:33

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Її представили під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Гресь.

До відеоконференції також долучився перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об’єднувати світову спортивну спільноту довкола допомоги Україні.

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Глава держави подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив на тому, що важливо розповідати про Україну у світі.

– Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України. Ініціатива працює за трьома напрямками: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. Кошти надходять на рахунки Нацбанку.

За перші чотири тижні роботи United24 на потреби України зібрано понад $52,5 млн.