Июнь, 08 в 18:58

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним РФ нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

— Экипаж самолета далекой авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины, — рассказал он.

Мотузянык отметил, что основной целью российского агрессора на этом этапе остается оккупация Луганской и Донецкой областей в пределах их административных границ, удержание и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

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Сейчас враг ведет интенсивно обстреливающие и проводящие штурмовые действия вдоль всей линии столкновения на Луганщине и Донетчине. Обстановка остается сложной, особенно в районах Северодонецка и Лисичанска.

Х-22 — советские крылатые ракеты, которые разрабатывались с 1958 года и были приняты на вооружение в феврале 1971 года. Из-за устаревшего наполнения они могут быть опасны в эксплуатации.