Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

РФ ударила советскими ракетами Х-22 из Ростовской области по территории Украины — Минобороны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним РФ нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

— Экипаж самолета далекой авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины, — рассказал он.

Мотузянык отметил, что основной целью российского агрессора на этом этапе остается оккупация Луганской и Донецкой областей в пределах их административных границ, удержание и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Сейчас смотрят

Сейчас враг ведет интенсивно обстреливающие и проводящие штурмовые действия вдоль всей линии столкновения на Луганщине и Донетчине. Обстановка остается сложной, особенно в районах Северодонецка и Лисичанска.

Х-22 — советские крылатые ракеты, которые разрабатывались с 1958 года и были приняты на вооружение в феврале 1971 года. Из-за устаревшего наполнения они могут быть опасны в эксплуатации.

Читайте
Враг усиливает свои группировки на Запорожском и Харьковском направлениях - Минобороны

Источник: Минобороны
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка