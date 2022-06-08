Червень, 08 в 18:58

Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. У межах підготовки до них РФ завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

— Екіпаж літака далекої авіації Ту-22М3 з повітряного простору Ростовської області відпрацював електронні пуски ракет Х-22, ймовірно, щодо об’єктів цивільної та військової інфраструктури східних та південних областей України, – розповів він.

Мотузяник зазначив, що основною метою російського агресора на цьому етапі залишається окупація Луганської та Донецької областей в межах їхніх адміністративних кордонів, утримання та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

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Наразі ворог веде інтенсивно обстрілює та проводить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення на Луганщині і Донеччині. Обстановка залишається складною, особливо в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Х-22 — це радянські крилаті ракети, які розроблялися з 1958 року та були прийняті на озброєння у лютому 1971 року. Через застаріле наповнення вони можуть бути небезпечними в експлуатації.