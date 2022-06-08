Враг усиливает свои группировки на Запорожском и Харьковском направлениях — Минобороны

Июнь, 08 в 17:05

Российские оккупанты нарастили количество огневых точек на Запорожском направлении, а на Харьковском – усилили группировку своих войск.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– На Запорожском направлении враг наращивает системы огня. В частности, в районе Васильевки, что в 35 км южнее Запорожья, развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек, — объяснил он.

По словам Мотузяника, на Харьковском направлении оккупанты пытаются удержаться на занятых рубежах и не допустить продвижения украинских войск к государственной границе с Россией.

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Для этого российские захватчики усилили группировку своих войск за счет перебрасывания в район поселка Веселое, в 17 км от Харькова, одной батальонно-тактической группы из состава 2 армии центрального военного округа РФ.

Кроме того, Александр Мотузяник добавил, что враг продолжает обстреливать украинские позиции в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 8 июня также сообщал, что на Изюмском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать и прорвать позиции Вооруженных сил Украины.

Но успехов в этом захватчики не имеют, поэтому отошли на свои ранее занятые позиции, потеряв большое количество военных и бронированной техники.

Фото: Генштаб ВСУ