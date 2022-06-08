Июнь, 08 в 19:03

Украинские домохозяйства потеряют четверть бюджета из-за повышения стоимости жизни.

Об этом сообщил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью одному из информационных агентств.

– По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни составят около 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, по самому худшему сценарию, может достичь 58% в 2023 году, — отметил он.

По словам эксперта, это подтолкнет еще миллионы людей к получению социальной помощи.

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Во Всемирном банке считают, что, несмотря на значительную финансовую нагрузку государственного бюджета, Украине нужно избегать резких сокращений социальных расходов, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для получателей помощи в рамках этих программ социальной защиты.

– Именно поэтому банк поддерживал и будет поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе с помощью новой выплаты в размере $50 млн, – сказал региональный директор Всемирного банка.

Он напомнил о подготовке к предоставлению Украине займа почти $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцам на период введения военного положения.

Отметим, что исполнительный совет Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины на сумму $1,49 млрд.