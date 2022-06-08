Червень, 08 в 19:03

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя.

Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв’ю одному з інформаційних агентств.

– За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів та підвищення вартості життя становитимуть близько 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році, – зазначив він.

За словами експерта, це підштовхне ще мільйони людей до здобуття соціальної допомоги.

Зараз дивляться

У Світовому банку вважають, що попри значне фінансове навантаження державного бюджету, Україні потрібно уникати різких скорочень соціальних видатків, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для одержувачів допомоги в рамках цих програм соціального захисту .

– Саме тому банк підтримував і підтримуватиме програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати у розмірі $50 млн, – сказав регіональний директор Світового банку.

Він нагадав про підготовку до надання Україні позики майже $100 млн у рамках перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період введення воєнного стану.

Зазначимо, що виконавча рада Світового банку затвердила додаткове фінансування України на суму $1,49 млрд.