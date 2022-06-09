Июнь, 09 в 17:41

Дно акваторий киевских пляжей проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Проверку зон отдыха осуществляет коммунальное предприятие Плес.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

— Уже исследованы акватории двух пляжей: Центрального и Венеции. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Однако водолазы также извлекают со дна другие габаритные предметы и ветви, — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в условиях военного состояния и безопасности граждан посещать пляжи и зоны отдыха пока не рекомендовано. Исследования акватории пляжей продлятся ориентировочно две недели.

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— Обслуживание пляжей и зон отдыха Киева проводятся в штатном режиме, однако из соображений безопасности пляжный сезон пока не будут начинать, — сообщили в КГГА.

Ранее мы писали, что курортный сезон в Украине под угрозой из-за минирования пляжей, особенно это касается южных регионов. Разминировать побережье можно будет только после победы.

По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, уже были случаи, когда мины, которые российские захватчики разбрасывали в Черном море, приносило на одесские пляжи.