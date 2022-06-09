Червень, 09 в 17:41

Дно акваторій київських пляжів перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевірку зон муніципальних пляжів та зон відпочинку здійснює комунальне підприємство Плесо.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– Уже досліджено акваторії двох пляжів: Центрального та Венеції. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Однак водолази також вилучають із дна інші габаритні предмети та гілля, – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що в умовах військового стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі та зони відпочинку поки не рекомендовано. Дослідження акваторії пляжів триватимуть орієнтовно два тижні.

Зараз дивляться

– Обслуговування пляжів та зон відпочинку Києва проводяться в штатному режимі, проте з міркувань безпеки пляжний сезон поки що не починатимуть, – повідомили у КМДА.

Раніше ми писали, що курортний сезон в Україні під загрозою через мінування пляжів, особливо це стосується південних регіонів. Розміновувати узбережжя можна буде лише після перемоги.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, вже були випадки, коли міни, які російські загарбники розкидали в Чорному морі, приносило на одеські пляжі.