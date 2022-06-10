Июнь, 09 в 22:35

Если война будет продолжаться подобно тому, как идет сейчас, только 42,9% украинцев готовы планировать будущее для своих детей и внуков в Украине.

Соответствующее исследование было проведено социологами из Киевского международного института социологии (КМИС).

В то же время, если наступит мир, а война будет отложена на потом, то будущее для своих детей и внуков в Украине планирует 54,7% жителей.

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При этом смена власти в России демократически подходит для планирования будущего для детей и внуков в Украине 76,8% украинцам.

На украинцев примерно одинаково влияет планирование будущего как вступление Украины в НАТО или более весомых гарантий безопасности (85,1%), так и российская капитуляция и разоружение (84,5%).

Социологи отмечают, что женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины.

— В случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине по сравнению с 52,7% женщин, — пишут исследователи.

При этом географически распределение происходит следующим образом: чем дальше на Запад, тем меньше связь между опасностью и планированием будущего в Украине.

— В случае продолжения войны планируют будущее детей и внуков в Украине 34,8% жителей Востока, 38,8% жителей Юга, 44,6% жителей центральных и северных областей, 48,5% жителей западной Украины, — говорится в исследовании.

В то же время, среди жителей восточной Украины заметно выше желание планирования будущего за рубежом, независимо от развития событий. Об этом свидетельствуют намерения 4,3% жителей Востока, 1,8% южан, 1,5% жителей Центра и 1% жителей Запада.

Исследование проводилось с 3 по 18 мая 2022 года. Социологи на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.